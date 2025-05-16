ترامب: أمور جيدة ستحدث بشأن غزة وعلينا مساعدة الفلسطينيين

وطنا اليوم:شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حوار الأعمال الإماراتي الأميركي، في أبوظبي، والذي يُعقد بحضور عدد من رؤساء شركات النفط والطاقة والتكنولوجيا.

ويهدف الحوار إلى عقد شراكات بين الإمارات والولايات المتحدة في مجالات النفط والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تسعى إلى “معالجة” الوضع في غزة، معتبرا أن الناس “يتضورون جوعا” في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال ترامب لصحافيين في أبوظبي، محطته الأخيرة من جولته الخليجية، إن “أمور جيدة كثيرة ستحدث بشأن غزة خلال الشهر المقبل”، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأعلن متحدثون في الحوار الاقتصادي الإماراتي الأميركي عن “60 مليار دولار استثمارات متوقّعة من واشنطن في مشاريع طاقة إماراتية”.

من جهته، قال رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان الجابر، إنّ البلدَين يعتزمان إنفاق 440 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2035.

كما أعلن أنّ العلاقات مع الإمارات في “أعلى المستويات”، لافتاً إلى أنّ “الإمارات قالت إنّها ستستثمر بـ1,4 تريليون دولار في الولايات المتحدة”.

أضاف: “سألتقي بوتين في أقرب وقت ممكن، وسنتعامل مع إيران بطريقة أو بأخرى”، مؤكداً أنّ “العالم أصبح أكثر أمناً، وسيكون أفضل بعد أسابيع قليلة”.

ولم يكشف الرئيس الأميركي المزيد من التفاصيل.

والخميس قال ترامب إنه يريد من الولايات المتحدة أن “تمتلك” غزة وتحولها إلى “منطقة حرية”، وسط استمرار الحرب الدامية في القطاع.

وأوضح ترامب متحدثا من قطر: “لديّ تصورات جيدة جدا لغزة، وهي جعلها منطقة حرية. سأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية”.

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على القطاع تزامنا مع زيارته للمنطقة، مع تعثر المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب.

وكان ترامب طرح أكثر من مرة فكرة تهجير سكان غزة وتحويل القطاع إلى منتجع سياحي، لكن مقترحه قوبل برفض عربي ودولي.