الأمن يحذر من ارتفاع درجات الحرارة ويرفق لائحة إجراءات وقائية

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، الجمعة، أنه ونظراً إلى تأثر المملكة بكتلة هوائية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية يزداد تأثيرها يوم السبت، سيسود طقس حار جدًا في معظم المناطق، ومغبر أحيانًا، إذ تدعو المديرية المواطنين إلى ضرورة اتباع جملة من النصائح والإرشادات لتفادي وقوع حوادث ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

ودعت المديرية إلى الابتعاد عن التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة في أوقات الذروة لا سيما في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة تفاديا لخطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري.

وأضافت المديرية في إرشاداتها ضرورة الإكثار من شرب السوائل وارتداء الملابس الخفيفة والفضفاضة.

وحذرت من ترك المعقمات داخل المركبات خلال ارتفاع درجات الحرارة لاحتوائها على مواد قابلة للاشتعال.

وطلب عدم ترك الأطفال وحدهم داخل المركبة أثناء التسوق وعدم السماح لهم باللعب تحت أشعة الشمس لفترات طويلة.

ومن الإرشادات أيضا، ارتداء أغطية الرأس الواقية والقبعات وأخذ قسط من الراحة وخصوصا الأشخاص الذين تقتضي طبيعة عملهم البقاء تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.

وحذرت أيضا من عدم السباحة إلا بالأماكن المخصصة لذلك وبوجود المنقذين ووسائل السلامة العامة.

وطلبت عدم إشعال النار في الأعشاب خاصة في المناطق الحرجية والابتعاد عن أماكن الأعشاب الكثيفة التي تكون مرتعاً للزواحف كالعقارب والأفاعي.

ونصحت المديرية مرضى الجهاز التنفسي بعدم الخروج إلا للضرورة وارتداء الكمامات نتيجة تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار خاصة في مناطق البادية.

وقالت المديرية إن على المواطنين الذين يتعرضون لأي حوادث عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد (911) إن دعت الحاجة لذلك.