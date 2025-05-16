فيصل القاسم : كل الشكر لأهلنا في الأردن جيران الرضا

وطنا اليوم:أوضح الإعلامي السوري الدكتور فيصل القاسم سبب عدم شكره الأردن في المنشور الذي شكر به دول عربية واجنبية بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا.

وقال القاسم في منشور له الخميس، كل الشكر لأهلنا في الأردن جيران الرضا

وأضاف، “وصلتني رسائل عتب كثيرة من أهلنا الأردنيين لأنني لم أذكر الأردن في منشوري أمس ضمن البلدان التي دعمت السوريين. وللتوضيح فإن منشوري ركز فقط على عملية رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا والأطراف التي لعبت دوراً فيها”.

وأكد، “هذا لا يعني مطلقاً أنني أتجاهل الأيادي البيضاء لجيراننا الأكارم، بل أتقدم بجزيل الشكر وعميق الامتنان للأردن، قيادةً وشعبًا، على كرم الضيافة ونبل الأخلاق في استقبال مئات الآلاف من الإخوة السوريين. لقد فتحتم أبوابكم وقلوبكم، وقدمتم لهم الأمان والدعم بأفضل صورة، في وقت كانت فيه الحاجة إلى التضامن الإنساني أكثر إلحاحاً”.

وخاطب القاسم الأردنيين قائلا: إن موقفكم المشرف يعكس قيم الأخوة والتكافل العربي، ويجسد الروح الإنسانية النبيلة التي طالما تميزت بها المملكة. نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء، وأن يحفظ الأردن وشعبه من كل سوء، وأن يعم السلام والاستقرار في ربوع سوريا والمنطقة