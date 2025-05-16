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الملك يؤكد لنائب الرئيس الأميركي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا

دقيقة واحدة ago
الملك يؤكد لنائب الرئيس الأميركي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة فورا

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال اتصال هاتفي، الخميس، المستجدات بالإقليم، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأكد جلالته الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الأردنية الأميركية، وتوسيع التعاون في مختلف المجالات.
وفي بحث المستجدات بالمنطقة، أكد جلالة الملك ضرورة استعادة وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري، واستئناف وصول المساعدات الإغاثية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس.
وشدد جلالته على أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين، مشيرا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.


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