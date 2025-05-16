مهيدات يؤكد خلو الأسواق من ألبان وأجبان مصنعة من حليب البودرة المضبوط مؤخرا

وطنا اليوم:قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، إن الحليب المجفف (البودرة) في صناعة الألبان والأجبان، استخدم بطريقة مغايرة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في الأردن.

وأضاف مهيدات الخميس، أن استخدام الحليب المجفف في تصنيع الألبان والأجبان يشكل ضررا صحيا مباشرا؛ نتيجة استخدام الزيوت المهدرجة في التصنيع، موضحا أنه قد يسبب استهلاك الألبان والأجبان المصنعة منه أمراضا سرطانية وأخرى تؤثر على القلب والشرايين.

وأكد مهيدات خلو الأسواق من الألبان والأجبان المصنعة من حليب البودرة؛ وفقا لما تم ضبطته بداية الشهر الحالي من كميات كبيرة تستخدم في التصنيع، وأحيل المتورطون فيها إلى القضاء.

ولم ينف مهيدات وجود ألبان وأجبان مصنّعة من حليب البودرة في الأسواق، مشيرا إلى أن عمليات الرقابة مستمرة من فرق فنية وأمنية عالية المستوى.

وأشار إلى أنه لا يوجد طريقة على مستوى العالم تتيح تمييز الحليب المحلول السائل إذا كان طازجا أو مذوبا من الحليب المجفف.

وكشفت المؤسسة في بيان نشر في السابع من أيار الحالي، عن رصدها مخالفات تتعلق باستخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان، مؤكدة تمكنها من ضبط كمية من الحليب المجفف أصوليًا، حيث تم توثيق المخالفة وتحويل الأطراف المعنية إلى النائب العام، ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي أن استخدام الحليب المجفف والزيوت المهدرجة في صناعة الألبان يشكل مخالفة صريحة للقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة.

وأوضحت المؤسسة بأن الحليب المجفف يُستورد لغايات صناعية غير مرتبطة بإنتاج الألبان، ويُعدّ بيعه وتداوله لأغراض غير مصرح بها مخالفة يعاقب عليها القانون.

وتحدثت المؤسسة عن استغلال بعض أصحاب العلاقة الكميات التي يتم استيرادها لغايات مشروعة لغايات غير مسموح استخدامها بها كمنتجات الألبان التي تعتبر من المنتجات التي لا تخلو مائدة الأردنيين منها.