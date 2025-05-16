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السعودية: تأشيرات الزيارة باستثناء “تأشيرة الحج” لا تخول اداء الفريضة

دقيقة واحدة ago
السعودية: تأشيرات الزيارة باستثناء “تأشيرة الحج” لا تخول اداء الفريضة

وطنا اليوم _أوضحت وزارة الداخلية السعودية، بأن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء “تأشيرة الحج” لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج.

 

وكانت الداخلية السعودية، قد أكدت أنه سيجري تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس.

 

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.


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