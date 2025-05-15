مؤتمر “تراث مَلكا السياحي” ينطلق السبت برعاية الباشا مناور

وطنا اليوم _ينظّم “درب الوئام الحضاري” و”اتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها”، بالتعاون مع ديوان مَلكا، مؤتمرًا ثقافيًا بعنوان “تراث مَلكا السياحي”، وذلك يوم السبت الموافق 17 أيار 2025 في ديوان بلدة مَلكا، الساعة الحادية عشرة صباحًا، برعاية الباشا مناور.

ويشارك في تنظيم المؤتمر عدد من المؤسسات الوطنية والثقافية، أبرزها: منتدى ياجوز الثقافي، الجامعة الهاشمية، جامعة آل البيت، اتحاد الكُتّاب والأدباء الأردنيين، صالون الدكتور مهدي الثقافي، جمعية نشميات الأردن الخيرية، جمعية بئر السبع الخيرية، إلى جانب عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي المؤتمر ضمن فعاليات “مسار درب الوئام 77″، الذي يشمل زيارة إلى بلدة مَلكا ومطل اليرموك وبساتين المنطقة، بهدف تسليط الضوء على المقومات السياحية والتراثية والثقافية في شمال المملكة.

حدّد المنظّمون نقطتي انطلاق للمشاركين؛ الأولى من أمام متصرفية الرصيفة – طريق ياجوز الساعة السابعة صباحًا، والثانية من عمان – الجاردنز / ساحة جبري الساعة الثامنة صباحًا، وتبلغ كلفة المشاركة 12 دينارًا فقط للشخص الواحد.

ويشرف على تنظيم المؤتمر كل من:

الدكتور محمد وهيب والسيدة رسمية اللحام، حيث تم فتح باب التسجيل للراغبين بالمشاركة عبر الرقم: 0798166518.