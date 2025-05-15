الرئيس الإماراتي: سنستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة

وطنا اليوم:أعلن الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، خلال استقباله نظيره الأميركي دونالد ترامب في قصر الوطن بأبوظبي، أن بلاده ستستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة.

وقال بن زايد: “هناك شراكة قوية بين الإمارات والولايات المتحدة من أجل التنمية. وأخذت هذه الشراكة دفعة نوعية وغير مسبوقة (…) خصوصا في مجالات الاقتصاد الجديد والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والصناعة”.

وأضاف أن “ما يؤكد على ذلك مخطط الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة في هذه المجالات، بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال العشر سنوات القادمة”.

وأكد بن زايد حرص الإمارات على مواصلة العمل مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ويزور ترامب العاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم في آخر محطات جولته الخليجية.

الى ذلك أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن العلاقات الثنائية ستصبح أقوى قائلاً:” لا شك أن العلاقة بين أمريكا والإمارات ستصبح أقوى، كما تطلّع في الوقت ذاته إلى استضافة رئيس الإمارات في البيت الأبيض