بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في العاصمة الليبية

7 ثواني ago
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في العاصمة الليبية

وطنا اليوم:أعربت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقها من “تصاعد العنف الأخير” في طرابلس، محذرةً من “مخاطر كبيرة لحصول نزوح جماعي” ومن “خطر على المدنيين” في ليبيا.
ودعت المنظمة الدولية للهجرة في بيان إلى “وقف فوري للقتال لضمان سلامة المدنيين ورفاههم بموجب القانون الدولي الإنساني”.
ووفق البيان، فإن المنظمة “قلقة جراء التصعيد الأخير للعنف في طرابلس.. ونحن قلقون أيضاً من حشد الجماعات المسلّحة في المناطق المحيطة”.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة: “نرحّب بالمعلومات التي تفيد بـ(حصول) وقف لإطلاق النار وندعو إلى احترامه بشكل كامل وغير مشروط لحماية حقوق وكرامة جميع الأشخاص في المناطق المتضرّرة”.
يأتي هذا بينما تراجعت بشكل ملحوظ في طرابلس ليل الأربعاء-الخميس الاشتباكات العنيفة التي كانت قد تجددت بين الجماعات المسلحة المتنافسة في العاصمة الليبية، اعتباراً من ليل الثلاثاء-الأربعاء واستمرت خلال يوم أمس في العديد من المناطق السكنية، بعدما أودى القتال في الأيام الأخيرة بحياة ستة أشخاص على الأقل.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية الأنباء الفرنسية إن الاشتباكات استمرت اعتبارا من ليل الثلاثاء-الأربعاء “على نطاق واسع في عدّة قطاعات من طرابلس بين قوات الردع واللواء 444″، مشيراً إلى استخدام مختلف أنواع الأسلحة ومنها رشاشات ثقيلة وقذائف صاروخية.
ويتبع “جهاز الردع لمكافحة الإرهاب” إلى المجلس الرئاسي الليبي، فيما يتبع “اللواء 444” إلى وزارة الدفاع الحكومية.
ولم ترد أي حصيلة رسمية للقتلى جراء الاشتباكات الأخيرة، لكن الهلال الأحمر الليبي أفاد بأنه انتشل جثة من شارع رئيسي في طرابلس.
وأفاد المسؤول في وزارة الداخلية عن “حرب شوارع” ومواجهات “بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة داخل الأحياء بشكل متقطع”، مشيراً إلى أن الأسلحة الثقيلة تستخدم لاستهداف المقار العسكرية للأطراف المتنافسة.
وعلى الرغم من أن طرابلس تنعم بهدوء نسبي منذ 2020، فإن العاصمة الليبية تشهد من حين لآخر اشتباكات بين مجموعات مسلّحة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:30

اتلاف 90 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة منذ بداية العام 2025

20:13

رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح الاستديو التلفزيوني العسكري

20:10

لجنة حكومية تتولى وتراقب تراخيص استيراد واستخدام الحليب المجفف

19:38

مطار صنعاء يستقبل أول رحلة بعد القصف الإسرائيلي

19:30

ترامب يلتقط صورة تذكارية على السجادة الإيرانية في مسجد الشيخ زايد

19:21

تحذيرات من المجاعة في غزة وحماس تبدي استعدادها للتخلي عن حكم القطاع

19:12

المؤتمر الدولي الأردني الـ23 لجمعية أمراض وزراعة الكلى يواصل جلساته في عمّان

19:11

أبو الحاج يكتب حول معرض أجهزة غسيل الكلى الحديثة

19:07

أكثر من 65 ألفا.. ارتفاع وتيرة عودة اللاجئين السوريين طوعًا من الأردن إلى بلادهم

16:55

وزير الأشغال: التوجيهات الملكية للحكومة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني

16:53

شركة فُلك البحرية تُوسع أسطولها بإضافة ثلاث سفن جديدة لتعزيز الربط الإقليمي

16:51

وزير الإدارة المحلية يوعز بحل إشكاليات تعاني منها بلديات في المفرق

وفيات
وفيات الخميس 15-5-2025وفيات الأربعاء 14-5-2025وفيات الثلاثاء 13-5-2025وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملة