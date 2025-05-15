اتلاف 90 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة منذ بداية العام 2025

وطنا اليوم:قال المدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء، نزار مهيدات، إن المؤسسة أتلفت 90 طنا من المواد الغذائية المستوردة منذ بداية العام، مشيرا إلى أن حجم المواد المتلفة أقل من حجمها مقارنة مع الأعوام السابقة.

وأشار مهيدات الخميس، أن المؤسسة أتلفت 19 طنا من المواد الغذائية المعاد تصديرها؛ لعدم مطابقتها للمواصفات الغذائية.