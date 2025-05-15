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رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح الاستديو التلفزيوني العسكري

دقيقة واحدة ago
رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح الاستديو التلفزيوني العسكري

وطنا اليوم:افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، الاستديو التلفزيوني للقوات المسلحة الأردنية التابع لمديرية الإعلام العسكري، تزامناً بذكرى تأسيسها الستين، في خطوة تعكس التوجه نحو تطوير الأداء الإعلامي العسكري والارتقاء بمستوى المحتوى الوطني.
وحضر الافتتاح الذي أقيم في حرم صرح الشهيد، وزير الاتصال الحكومي، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، ومسؤولي الإعلام المرئي والمسموع والمقروء.
واطّلع اللواء الركن الحنيطي على التجهيزات التقنية المتطورة للاستديو، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الإعلام العسكري في تغطية النشاطات العسكرية والمناسبات الوطنية باحترافية عالية، من خلال توفير بيئة إنتاج إعلامي متقدم تواكب التطورات التكنولوجية في الإعلام الرقمي.
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أهمية دعم الأدوات الإعلامية بمنصات حديثة تعزز من قدرة الرسالة الاتصالية للقوات المسلحة، مشيداً بدور مديرية الإعلام العسكري على مدى ستة عقود في نقل صورة مشرفة عن الجندية الأردنية، وتوثيق تضحيات وبطولات النشامى في مختلف الميادين.
من جانبه، أوضح مدير الإعلام العسكري أن الاستديو يضم أحدث تقنيات البث التلفزيوني والإنتاج المرئي، ويوفّر مرونة إخراجية عالية وزوايا تصوير متعددة، ما يسهم في رفع جودة المحتوى وتنوع أشكاله، مضيفاً أن الاستوديو يعد منصة رئيسة لإنتاج برنامج “نشامى الوطن” والذي يُعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني، ويعكس صورة الجندية الأردنية بمهنية واحتراف.
ويأتي افتتاح الاستديو التلفزيوني ضمن سلسلة مشاريع التطوير التي تنفذها القوات المسلحة، لتحديث بنيتها التحتية الإعلامية، وتعزيز رسالتها الاتصالية، بما يرسّخ الثوابت الوطنية ويعكس قيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية.


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