لجنة حكومية تتولى وتراقب تراخيص استيراد واستخدام الحليب المجفف

وطنا اليوم:ناقشت لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور عاكف الزعبي، خلال اجتماع، اليوم الخميس، إجراءات منع استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، ورئيس ائتلاف جمعية مربي الأبقار المهندس ليث الحاج.

وقال الزعبي إن الاجتماع جاء لمناقشة قطاع صناعة الحليب ومشتقاته، الذي يعتبر من السلع الاستراتيجية التي تدعم وتعزز من الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية قطاع مربي الأبقار في إنتاج الحليب، الذي يعتبر المسؤول عن صناعة الحليب ومشتقاته.

من جانبه، استعرض القضاة، إجراءات الوزارة التي تمنع استخدام الحليب المجفف في صناعة الألبان ومشتقاتها في السوق المحلي، من خلال منع استيراد منتجات الألبان ومشتقاتها التي تستخدم حليبا مجففا.

وأوضح أن لجنة مختصة مكونة من وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة والتموين، ومؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ودائرة الجمارك الأردنية، تتولى وتراقب تراخيص استيراد واستخدام الحليب المجفف.

وأوصت لجنة الأعيان بضرورة التزام اللجنة المختصة بتحديد أو تطبيق معادلة التصنيع، التي تحدد نسب استخدام الحليب المجفف في المنتجات المسموح استخدام الحليب المجفف في تصنيعها.

وأكد أعضاء اللجنة، ضرورة التشديد في رقابة القواعد الفنية “المواصفات الإجبارية”، وإضافة مندوب لقطاع إنتاج الحليب البقري إلى لجنة مواصفة الحليب بصفة مراقب.

وأوصت، بمناقشة ملف المواصفة الخاصة للحليب الممزوج بالدسم النباتي، إذا ما كانت المواصفات الدولية الملزمة تسمح بإعادة استيراد الحليب المجفف منفصلا عن الدسم النباتي.