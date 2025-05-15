المؤتمر الدولي الأردني الـ23 لجمعية أمراض وزراعة الكلى يواصل جلساته في عمّان

وطنا اليوم/ متابعة د. عطا أبو الحاج

تواصل فعاليات المؤتمر الدولي الأردني الـ23 للجمعية الأردنية لأمراض وزراعة الكلى في نقابة الأطباء، بالتعاون مع الجمعية العالمية لأمرهاض الكلى، والجمعية العربية لأمراض وزرع الكلى.

و يستمر لمدة ثلاثة أيام في فندق الشيرتون ويقدم هذا المؤتمر رؤية عملية في تفعيل مسيرة البحث العلمي، وإيجاد استراتيجيات وقائية فعالة، تسهم في تعزيز صحة الكلى، والوقاية من الفشل الكلوي، وفي زيادة الوصول إلى العلاج الفعال لهذا المرض الصامت، وإيجاد وعي صحي في مواجهته، وتعزيز السياسات الصحية والبحوث العلمية في هذا المجال.

ويستضيف المؤتمر أكثر من 50 محاضرًا من 12 دولة عربية وأجنبية، إضافة إلى نخبة من المحاضرين الأردنيين من مختلف المؤسسات الطبية.

ويتضمن برنامج المؤتمر 50 محاضرة و9 ورش عمل متخصصة، تتناول أحدث المستجدات العلمية في مجالات أمراض الكلى ومعالجتها.

ويُقام على هامش المؤتمر معرض طبي لشركات المعدات والتجهيزات الطبية والأدوية المتعلقة بأمراض وزراعة الكلى