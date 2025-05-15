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الأمانة: بدء تعبيد شوارع رئيسية في عمّان الخميس ليلًا

41 ثانية ago
الأمانة: بدء تعبيد شوارع رئيسية في عمّان الخميس ليلًا

وطنا اليوم:تباشر امانة عمان الكبرى ، إعتباراً من مساء اليوم الخميس ، بأعمال تعبيد ليلية لعدد من الشوارع الرئيسية، وذلك ضمن خطتها لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسية في المناطق التابعة لها
وأكدت الامانة انه سيتم البدء بتعبيد شارع الملكة زين الشرف من جسر النهضة باتجاه عبدون، وان اعمال التعبيد ستتم ليلاً تجنباً لوقوع ازدحامات مرورية وذلك بالتنسيق مع إدارة السير
وتدعو أمانة عمان الاخوة المواطنين الالتزام بالشواخص الإرشادية والتحذيرية والسرعات المقررة في مواقع العمل والتعاون مع كوادر الأمانة لإنجاز أعمال التعبيد بالشكل المطلوب
وكانت الامانة قد قامت بأعمال تعبيد على شارع الامير حسين من إشارة الصنوبر وصولا لنفق الأمير حسين في مرج الحمام وذلك بالتنسيق مع إدارة السير


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