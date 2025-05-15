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‎اللحام نائبا لرئيس الاتحاد العربي للنقل البري

33 ثانية ago
‎اللحام نائبا لرئيس الاتحاد العربي للنقل البري

وطنا اليوم:انتخب مجلس ادارة الاتحاد العربي للنقل البري في دورته الثالثة والسبعين والمنعقدة اليوم في العاصمة الأردنية عمان، عطوفة الدكتور خالد ذيب اللحام الرئيس التنفيذي للشركة الاردنية للنقليات السياحية مالك العلامة التجارية المتقدمة في عالم النقل (جت)، نائبا لرئيس الاتحاد العربي للنقل والذي يشغله المهندس خالد الحقيل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للنقل الجماعي”سابتكو” وذلك لفترة ولاية المجلس الحالية.
وقد حضر الاجتماع معالي وزيرة النقل الأردني المهندسه وسام التهتموني والنائب ايمن البدادوه رئيس لجنة النقل في البرلمان الأردني والنائب وصفي حداد رئيس لجنة السياحة في البرلمان الأردني ممثل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ممثل لجنة النقل والسياحة في جامعة الدول العربية وحضور امين عام الاتحاد العربي للنقل معالي السيد مالك حداد
‎ومن الجدير بالذكر ان الاتحاد العربي للنقل البري هو هيئة عربية مشتركة مقرها الدائم عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية.


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