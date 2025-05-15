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الزراعة تطمئن: الأضاحي متوفرة بكثرة وأسعارها متقاربة مع العام الماضي

50 ثانية ago
الزراعة تطمئن: الأضاحي متوفرة بكثرة وأسعارها متقاربة مع العام الماضي

وطنا اليوم _ رجّحت وزارة الزراعة أن تكون أسعار الأضاحي لهذا العام قريبة من مستوياتها في العام الماضي، مع احتمال ارتفاع طفيف قبيل عيد الأضحى وخلال أول أيامه نتيجة عوامل العرض والطلب، على أن تعود وتنخفض بعد ذلك إلى مستويات أقل من العام الماضي.

 

وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة، لورنس المجالي، لوطنا اليوم أن الأسواق المحلية الأردنية تشهد وفرة واكتفاء في كميات الأضاحي، حيث تتجاوز الكميات المعروضة حاجة السوق بنسبة تصل إلى 20%.

وأوضح المجالي أن هذا الارتفاع الطفيف – إن حصل – يعود إلى أسباب طبيعية واقتصادية، من أبرزها قلة الأمطار هذا الموسم وارتفاع تكاليف الأعلاف، ما شكّل عبئاً إضافياً على مربي المواشي وأصحاب المزارع.

وأضاف أن الأضاحي متوفرة بجميع أنواعها، سواء المستوردة أو المحلية “البلدية” بشقيها من الأغنام والماعز، وهو ما يوفّر خيارات واسعة أمام المواطنين ويعزز من تلبية الطلب المحلي خلال فترة العيد.


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