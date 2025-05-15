الأونروا تحذر من تلف المساعدات على حدود غزة بسبب منع إدخالها

وطنا اليوم:حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، من تلف المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والعالقة في المستودعات خارج قطاع غزة جراء إغلاق إسرائيل للمعابر ومنع دخولها منذ آذار الماضي، إمعانا في الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها منذ 19 شهرا.

وبحسب الموقع الرسمي للوكالة، قالت في منشور على حسابها بمنصة “فيسبوك” اليوم الخميس، إن المساعدات الإنسانية من طعام ومستلزمات نظافة وأدوية ومواد إيواء عالقة في المستودعات خارج قطاع غزة بسبب الحصار.

وأوضحت أن المساعدات “المنقذة للحياة” باتت مع إغلاق المعابر مهددة بالتلف”، مؤكدة أن فرقها وشاحناتها جاهزة لإيصال المساعدات إلى الأشخاص الذين بأمس الحاجة إليها في غزة.