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2.4 مليار دولار الدخل السياحي في الثلث الأول من 2025

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2.4 مليار دولار الدخل السياحي في الثلث الأول من 2025

وطنا اليوم:تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر نيسان من عام 2025 بنسبة 34.2% ليبلغ 710.3 مليون دولار، وليسجل ارتفاعاً بنسبة 15.3% خلال الثلث الأول من عام 2025 ليبلغ 2,427.4 مليون دولار، ويعود ذلك إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 19%.
وتظهر البيانات ارتفاع الدخل السياحي من جميع الجنسيات بما فيها الأردنيين المغتربين بنسبة 7.5%، والجنسيات الأوروبية (20.7%)، والأمريكية (20.5%)، والعرب 15.6)%)، والجنسيات الأخرى (38.2%).
كما تظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال شهر نيسان من عام 2025 بنسبة 6.5% ليبلغ 155.4 مليون دولار، وليسجل ارتفاعاً خلال الثلث الأول من عام 2025 نسبته 12.8% ، ليصل إلى 646.0 مليون دولار.
وعلى صعيد أخر، ارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال شهر آذار من عام 2025 بنسبة 5.2% لتبلغ 283.4 مليون دولار، وكذلك ارتفعت بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 889.1 مليون دولار.


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