الأردن يوقف تشغيل رحلاته الجوية إلى مطار معيتيقة في طرابلس

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، الخميس ، إنه تم إيقاف رحلات شركات الطيران الأردنية المتوجهة إلى مطار معيتيقة في طرابلس حتى إشعار آخر.

وأضاف مستو أن القرار جاء حفاظا على سلامة وأمن شركات الطائرات الأردنية.

وأوضح أن القرار أتخذ قبل أيام وبالتزامن مع بدء الأحداث الأمنية في طرابلس، مبينا أن الرحلات الليبية المتوجهة من مطار معيتيقة إلى الأردن، توقفت أيضا لذات الأسباب.

وأشار إلى أن التعليق يعتمد على تطور الأحداث، والتقييم المستمر، مبينا أنه عندما يصبح الأمر ضمن الإطار المقبول للسلامة والأمن للطيران المدني ستعاد الرحلات.

وأضاف أن الرحلات الأردنية إلى مطار بنينا بنغازي الدولي تعمل ولم تتوقف، مشيرا إلى أن الأردن يسير 3 رحلات إلى مطار معيتيقة في طرابلس أسبوعيا، فيما يسير رحلة شحن واحدة إلى ذات المطار أسبوعيا.

وتشهد طرابلس تصعيدا أمنيا ، تمثل في اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة وسط المدينة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع، ما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ، وتعليق الدراسة والامتحانات، وتحويل الرحلات الجوية من مطار معيتيقة إلى مطار مصراتة.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، قد أعربت عن قلقها البالغ إزاء التطورات الجارية في دولة ليبيا الشقيقة، في بيان صدر عنها الأربعاء.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، دعم الأردن المطلق لليبيا الشقيقة وأمنها واستقرارها، داعيًا إلى ضرورة خفض التصعيد في العاصمة الليبية طرابلس، والحفاظ على وحدة الشعب الليبي الشقيق ومقدّراته.

كما أكّد السفير القضاة أن جميع الأردنيين المُقيمين والمتواجدين في ليبيا بخير، مهيبًا بجميع الأردنيين المتواجدين هناك توخّي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق النزاعات.