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ترامب: قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية

26 ثانية ago
ترامب: قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إن قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في الأعوام المقبلة في قاعدة العديد الجوية.
وأضاف ترامب خلال مخاطبته قوات بلاده في قاعدة العديد الجوية في قطر، أن قيمة المشتريات الدفاعية القطرية من الاتفاقات التي أبرمتها الولايات المتحدة الأربعاء تبلغ 42 مليار دولار.
وقال ترامب – في كلمة ألقاها من قاعدة العديد بقطر اليوم الخميس- “نشكر شركاءنا في القوات المسلحة القطرية”، مشيدا بقاعدة العديد العسكرية التي وصفها بأنها واحدة من أفضل القواعد في العالم.
كما شكر الرئيس الأميركي القوات المسلحة القطرية، قائلا إنهم “جيش رائع”، كاشفا في السياق ذاته عن اتفاق بين الدوحة وواشنطن لتزويد القوات القطرية بطائرات ومعدات عسكرية متطورة.
وأشاد ترامب أيضا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقال إنه “صديق لي قبل أن أدخل عالم السياسة”، مضيفا أنه “قائد وزعيم رائع لشعبه”.

“زيارة تاريخية”
ووصف الرئيس الأميركي زيارته الشرق أوسطية بـ”التاريخية”، مضيفا أنه أمضى أمس الأربعاء “يوما رائعا مع أمير دولة قطر”، قائلا “سأودع أمير قطر اليوم على أمل اللقاء به قريبا”.
وأشاد ترامب بالقوات المسلحة لبلاده، معتبرا أنها هي من تجعل أميركا بلدا عظيمة مرة أخرى، وأضاف ” نلوح بالقوة حتى لا يتمكن أحد من الاعتداء علينا”.
وكشف أن حجم الإنفاق على القوات الأميركية سيبلغ 10 ترليونات دولار خلال السنوات العشر المقبلة، كما أعرب عن رغبته في بناء “قبة ذهبية” لحماية الأجواء الأميركية والتوجه لصناعة طائرة حربية من الجيل السادس.
وفيما يخص الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية، قال ترامب إن واشنطن قضت على الكثير من الإرهابيين أثناء ولايته، بمن فيهم القيادي الثاني في تنظيم الدولة، قائلا إنه قضى على التنظيم في أسبوعين فقط، وفق تعبيره.


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