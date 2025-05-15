ترامب: أتمنى أن تمتلك أمريكا قطاع غزة وتحويله إلى منطقة حرية

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه يريد من الولايات المتحدة أن “تمتلك” غزة وتحولها إلى “منطقة حرية”، وسط استمرار الحرب الدامية في القطاع.

وأوضح ترامب من قطر: “لديّ تصورات جيدة جدا لغزة، وهي جعلها منطقة حرية”.

وأضاف: “سأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية”.

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على القطاع تزامنا مع زيارته للمنطقة، مع تعثر المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب.

وكان ترامب طرح أكثر من مرة فكرة تهجير سكان غزة وتحويل القطاع إلى منتجع سياحي، لكن مقترحه قوبل برفض عربي ودولي.

وخلال الأشهر الماضية، تحدث مسؤولو إسرائيل، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عن خطط لدفع سكان القطاع إلى الرحيل.

والإثنين أكد نتنياهو أن حكومته تعمل على إيجاد دول قد تكون مستعدة لاستقبال فلسطينيين من قطاع غزة.

وقال لمجموعة من الجنود المصابين في المعارك: “أنشأنا إدارة تسمح لهم (سكان غزة) بالمغادرة، لكننا بحاجة إلى دول مستعدة لاستقبالهم. هذا ما نعمل عليه حاليا”.

وأضاف نتنياهو أنه يقدر أن “أكثر من 50 بالمئة منهم سيغادرون إذا أتيحت لهم الفرصة”.