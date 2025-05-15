الجيش يدعو ضباطاً مستفيدين من صندوق الإسكان لاستلام ردياتهم

وطنا اليوم:دعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي/ مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، الضباط المستفيدين من صندوق إسكان ضباط القوات المسلحة الأردنية المبينة أسماءهم أدناه ضرورة مراجعة بنك القاهرة عمان بكافة فروعه خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 / 5 / 2025 لاستلام مبالغ الرديات المستحقة لهم بعد أن انهوا سداد القروض الممنوحة لهم.

وقالت إنه في حال وجود أي استفسارات يتم التواصل على الرقم (0775702311) برسالة نصية (SMS) خلال ساعات الدوام الرسمي.

أسماء الضباط المستحقين لقرض الاسكان العسكري