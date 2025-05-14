ترامب يُعلن عن صفقة بقيمة 200 مليار دولار بين بوينغ وقطر

وطنا اليوم:استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الأربعاء في الدوحة- بمستهل زيارته للعاصمة القطرية المحطة الثانية من جولته الخليجية، حيث عقدا جلسة مشاورات مغلقة استمرت لساعتين وشهدا توقيع عدد من الاتفاقيات.

وعقب جلسة المشاورات شهد الزعيمان التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وقال أمير دولة قطر بعد مراسم التوقيع “ناقشنا في اجتماع رائع العديد من القضايا تشمل العلاقات الثنائية والوضع في المنطقة”.

وأضاف الشيخ تميم أن الاتفاقيات الموقعة ستنقل العلاقات بين قطر والولايات المتحدة إلى مستوى جديد.

من جهته، قال الرئيس الأميركي “قضينا ساعتين في مناقشة قضايا العالم وبينها روسيا وأوكرانيا كما بحثنا ملف إيران”.

وعن الاتفاقيات الموقعة أشار ترامب إلى أن قطر وقعت اتفاقا لشراء طائرات من شركة بوينغ الأميركية لصالح الخطوط الجوية القطرية في صفقة تبلغ 200 مليار دولار وتشمل 160 طائرة. ووصف الرئيس الأميركي الصفقة بأنها الأكبر في تاريخ الشركة.

وتوجه ترامب للشيخ تميم بالشكر على “الصداقة العريقة”، وأضاف “إنه لشرف عظيم أن أكون هنا في هذا المكان الجميل”.

وارتفع سهم بوينغ 1.83% إلى 207.15 دولارات في أحدث تعاملات، مدفوعا بالاتفاق الذي قال عنه ترامب إنه الأكبر في تاريخ الشركة.

ويشير خبراء -استطلعت وكالة الأنباء القطرية آراءهم- إلى أن البيانات التي كشف عنها المجلس الوطني للتخطيط أظهرت أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 20 مليار ريال خلال عام 2024، بصادرات قطرية للأسواق الأميركية في حدود 5.2 مليارات ريال، مقابل وارداتها في مستوى 14.8 مليار ريال (دولار يعادل 3.65 ريالات).

وتُعَد الولايات المتحدة الأميركية ضمن المراتب الأولى لأكبر المستثمرين الأجانب في دولة قطر، حيث تساهم استثماراتها في الدولة بشكل رئيسي في حركة التنمية من خلال أكثر من 800 شركة أميركية تعمل بالسوق القطرية، منها أكثر من 120 شركة برأس مال أميركي بنسبة 100%، يضيف تقرير وكالة الأنباء القطرية.

كما تُعَد الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة -يؤكد تقرير الوكالة- أحد المحاور الرئيسية في العلاقات الثنائية، إذ تجاوزت قيمتها خلال السنوات الأخيرة 10 مليارات دولار في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والطاقة والعقارات والخدمات المالية.

علاقات واستثمارات

وقال الديوان الأميري القطري إن الشيخ تميم وترامب عقدا جلسة مباحثات ناقشا فيها علاقات التعاون الإستراتيجي، كما جرى مناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك وآخر تطورات الأوضاع إقليميا ودوليا.

وأضاف الديوان الأميري في بيان أن أمير قطر والرئيس الأميركي ناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والسلام الدوليين، وأشار إلى أن الشيخ تميم شدد على أهمية إحلال السلام في المنطقة.

وأشار البيان القطري أن الشيخ تميم وترامب بحثا تطوير العلاقات في الدفاع والاقتصاد والطاقة والتعليم.

من جانبه، قال البيت الأبيض في بيان إن أميركا وقطر وقعتا بيانا عن استثمارات محتملة بقيمة 38 مليار دولار تشمل دعم قاعدة العديد الجوية.

وأشار البيت الأبيض أن توقيعات اليوم تمثل نية الرئيس ترامب تسريع استثمار قطر الدفاعي في الشراكة الأمنية.

ووصل ترامب إلى قطر بعد مشاركته بالقمة الخليجية الأميركية في الرياض، حيث ألقى كلمة قال فيها إن “الشرق الأوسط يتمتع بطرق حيوية وإستراتيجية في قلب العالم” مؤكدا التطلع للعمل مع دول المنطقة.

كما تأتي زيارته إلى الدوحة بعد عقده لقاء -هو الأول من نوعه- مع الرئيس السوري أحمد الشرع شارك به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتأتي زيارة الرئيس الأميركي إلى العاصمة القطرية في وقت ذكرت فيه شبكة “سي إن إن” الأميركية أن الدوحة شهدت جلسة مباحثات بشأن التوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، شارك فيها وفد إسرائيلي رفيع المستوى وكل من المبعوث الأميركي الخاص بالشرق الأوسط ستيف ويتكوف والمبعوث الأميركي لشؤون المحتجزين آدم بولر.

وقد نشرت مارغو مارتن مساعدة الرئيس الأميركي مقطع فيديو يظهر طائرات “إف-15” تابعة للقوات الجوية القطرية ترافق الطائرة التي تحمل الرئيس الأميركي في زيارته إلى قطر.

ومن المخطط له أن يقضي ترامب يوما كاملا في الدوحة، قبل أن يتوجه غدا إلى الإمارات آخر محطة في جولته الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن زيارة ترامب تعد ثاني زيارة يقوم بها رئيس أميركي إلى دولة قطر بعد زيارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش عام 2003.

وأضافت أن الزيارة تعكس الأهمية الكبيرة والمكانة البارزة التي تحظى بها دولة قطر كشريك إستراتيجي للولايات المتحدة ووسيط موثوق في الدبلوماسية الإقليمية، لا سيما في ظل التحديات والظروف بالغة الدقة التي تمر بها المنطقة والعالم.