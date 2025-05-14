تنفيذ مشروع الناقل الوطني العام المقبل والتزويد المائي عام 2030

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، الأربعاء، إن أكثر من مليار دولار أميركي تم توفيرها حاليا لإنجاح مشروع الناقل الوطني.

وأضاف أن عدة دول دعمت مشروع الناقل الوطني، و”ما زلنا بمرحلة استكماله.”

ولفت سلامة إلى أنه قبل نهاية العام الحالي تنتهي المفاوضات المرتبطة بالمشروع وفي العام المقبل 2026 يبدأ تنفيذه على أرض الواقع، بحيث يبدأ التزويد المائي للمناطق في العام 2030.

وكان وزير المياه والري رائد أبو السعود قال في تصريح سابق إن تأمين التمويل اللازم للمشروع الوطني الذي هو في أولى أولويات الحكومة؛ سيسرع في إنجازه للحد من النقص الحاد في المياه في الأردن، وزيادة كميات المياه لتعزيز التزويد المائي لمختلف المناطق بطاقة 300 مليون متر مكعّب سنويا من المياه المحلاة وفق أفضل المواصفات العالمية، مشيرا إلى أن توفير الدعم الدولي هو خطوة مهمة في إخراج المشروع الوطني الأردني إلى حيز الوجود، مضيفا أن المشروع سيضمن تجويد وتزويد معظم المناطق باحتياجاتها من مياه الشرب وتوفير كميات إضافية تكفي احتياجات 4 ملايين نسمة مع تمكين قطاع المياه من تخفيف الضغط على المياه الجوفية التي تعاني من الاستنزاف الشديد نتيجة الضخ الجائر من الأحواض المائية وتعافيها خلال 10 -15 عام والاستفادة منها والمحافظة عليها للأجيال المقبلة كمصدر مائي هام، وخفض فاقد المياه، ومواجهة آثار التغير المناخي.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على اتفاقية مع حكومة جمهورية إيطاليا، واتفاقية مالية مع بنك التنمية الإيطالي؛ للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني من خلال قرض ميسر بقيمة (50) مليون يورو، ومنحة بقيمة مليوني يورو.

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تمويل تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه العقبة – عمان لتحلية ونقل المياه، الذي يهدف لتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب بقدرة 300 مليون متر مكعّب سنويا، ومعالجة مشكلة النقص المزمن للمياه في المملكة، وزيادة إمدادات المياه إلى جميع المحافظات.