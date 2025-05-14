صيدلة عمان الأهلية تهنئ خريجها عبد العزيز محمد بمناسبة فوزه بجائزة أفضل إنجاز من شركة فارما الدولية

وطنا اليوم:في تأكيد جديد على تميّز مخرجاتها الأكاديمية، هنأت كلية الصيدلة في جامعة عمان الأهلية خريجها الصيدلاني عبد العزيز محمد (دفعة الفصل الأول لعام 2022)، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل إنجاز “”Best Achiever لعام 2024″ التي تمنحها شركة فارما الدولية ” Pharma International ” ، إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع الصناعات الدوائية.

وقد جرى تكريم الصيدلاني عبد العزيز خلال الاجتماع السنوي للشركة، والذي انعقد في مدينة أنطاليا – تركيا، بحضور نخبة من موظفي وإداريي الشركة من مختلف الفروع، وذلك تقديراً لما حققه من أداء متميز ومساهمات فعّالة في السوق العراقي، حيث يشغل حالياً منصب ممثل الشركة في فرع دهوك – العراق منذ انضمامه إليها في 1 حزيران 2023.

وبهذه المناسبة، عبّرت الكلية عن فخرها واعتزازها بإنجاز خريجها، مؤكدة أن هذا النجاح ليس فقط إنجازًا فرديًا، بل هو أيضًا انعكاس مباشر لجودة التعليم في الجامعة، ودليل على نجاح رؤيتها في إعداد كوادر صيدلانية تواكب التطورات العلمية وتلبّي احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.