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ولي العهد: جهود مميزة بذلها الفريق القائم على جناح الأردن في إكسبو اليابان

14 مايو 2025
ولي العهد: جهود مميزة بذلها الفريق القائم على جناح الأردن في إكسبو اليابان

وطنا اليوم:قال سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد تعليقا على حصول الجناح الأردني بمعرض إكسبو 2025 على المركز السابع، “جهود مميزة بذلها الفريق القائم على جناح الأردن في إكسبو اليابان 2025.
وتابع سمو ولي العهد، “فخور بمشاركة مثلت أفضل ما في الأردن”.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، زار الجناح الأردني في المعرض العالمي “إكسبو 2025 أوساكا” في اليابان الأربعاء الماضي، المصمم من قبل فنانين ومصممين أردنيين، ويضم قطعا فنية من إنتاج فنانين أردنيين ويابانيين.
وشهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الأردني، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض إكسبو 2025 أوساكا في اليابان، بحضور سمو الأميرة اليابانية هيساكو تاكامادو.
ويضم المعرض، الذي يقام كل خمسة أعوام بمشاركة دول من حول العالم، يوما وطنيا لكل دولة مشاركة، يتم خلاله استعراض التراث الثقافي والسياحي والتاريخي وأبرز نواحي التقدم التكنولوجي والابتكار الاجتماعي والثقافي.


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