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قمة أردنية عراقية مصرية على مستوى القادة في بغداد الأسبوع القادم

14 مايو 2025
قمة أردنية عراقية مصرية على مستوى القادة في بغداد الأسبوع القادم

وطنا اليوم:قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن العاصمة العراقية بغداد ستستضيف 3 قمم مهمة تشمل القمة العربية الرابعة والثلاثين، والقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، إلى جانب قمة ثلاثية على مستوى القادة تجمع العراق ومصر والأردن.
واكد حسين في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحفي عقده بصفته رئيس اللجنة العراقية العليا للتحضير للقمة العربية اليوم الاربعاء ان بغداد ترحب بأشقائها العرب وتؤكد اعتزاها بهم اعتزازاً يليق بعراقتها.
وأضاف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء، أن اللجنة التحضيرية للقمة العربية في بغداد أنجزت عملاً كبيراً، حيث ان مشاركة القادة والمسؤولين بهذه الظروف الاستثنائية تؤكد رغبتهم بتوحيد الموقف العربي بما يخدم الأمة العربية وتنميتها ورفاهيتها ودعم بغداد ودورها الفاعل بالمنطقة.
وأشار حسين الى ان نحو 300 صحفي من المؤسسات العراقية و200 من الصحافة الدولية شارك في اجتماعات اللجنة التحضيرية في بغداد، مؤكد انه تم منح 1000 سمة دخول للحاضرين في القمة بالاضافة الى عقد 16 اجتماعاً للجنة الإدارية العليا للقمة العربية في بغداد.
ولفت الى أن العراق يفتخر باستضافة ثلاث قمم، مجلس جامعة الدول العربية والدورة الخامسة للقمة التنموية وزالقمة على المستوى القادة بين العراق ومصر والأردن.
وبين ان اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري سيرفع مقرراته للقمة، مشيرا الى ان يوم القمة ستكون هنالك جلستان صباحاً على مستوى القمة والثانية القمة التنموية الخامسة.
واعلن حسين انه سيصدر عن القمتين إعلان بغداد من بينه الوقف الفوري لما يجري في غزة.
وقال “الدول العربية الشقيقة قدمت رؤيتها في البنود المطروحة للمناقشات أثناء القمة”.
واستطرد “من المؤمل أن تطرح مبادرات سياسية لتأسيس المركز العربي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات وإعادة الإعمار”.
واكد ان الإعلان عن رفع العقوبات عن الشعب السوري خطوة مهمة وما يحدث بالرياض وسيحدث ببغداد هي مرحلة تكاملية.
وتابع “لم أر في الكثير من القمم حضور جميع الرؤساء والمشاركة في قمة بغداد ستمون فعالة ونوعية ونقاشاتها واقعية”.
وقال انه سوف تكون هنالك قرارات تخص الوضع السوري ووضع الدول العربية بنحو عام.
واعرب حسين عن سعادته بقرار إلقاء السلاح من قبل حزب العمال الكردستاني.
واكد انه سيكون هنالك تعاون بين بغداد وأنقرة للتعامل مع قرار حزب العمال الكردستاني.
وقال “القمة العربية في بغداد لها خصوصية ولاسيما مع التحديات الموجودة في المنطقة ولكل قمة معاييرها المعينة”.
وبين ان قمة السعودية ليست بديلة عن قمة بغداد والعكس صحيح.
كما اشار الى انه سوف يتم طرح مبادرات للتعامل مع الأزمات، لافتا الى ان العراق يؤمن بأن الحلول تأتي عبر الحوار ولا نؤمن بالحروب.


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