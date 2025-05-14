بن فرحان: إيصال المساعدات إلى غزة يتطلب وقفا فوريا لإطلاق النار

وطنا اليوم:قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الأربعاء، إنّه سيكون من الصعب إيصال المساعدات إلى قطاع غزة بدون وقف إطلاق النار، ونحتاج إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

وأضاف آل سعود، خلال تصريحات صحفية، عقب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية، أنّ الجميع يحتاج إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن واشنطن والرياض اتفقتا على إنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

ولفت آل سعود، إلى أن التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض سيدعم السعودية في ظل التوترات بالمنطقة.

سوريا

أشار آل سعود، إلى أن الرياض ستدعم التعافي الاقتصادي في سوريا، مؤكدا أن الدعم السعودي لسوريا سيشهد تقدما بعد رفع العقوبات الأميركية.

وقال آل سعود، إنّ دعم السعودية لسوريا سيشهد تقدما ملحوظا بعد رفع العقوبات الأمريكية.

المحادثات النووية

قال آل سعود، إنّ السعودية تدعم بشكل كامل المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران وتأمل في تحقيق نتائج إيجابية.