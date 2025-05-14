رئيس جامعة البترا يفتتح فعاليات اليوم الوظيفي الخامس عشر بمشاركة أكثر من 50 شركة ومؤسسة أردنية وأكثر من 300 فرصة عمل

وطنا اليوم:افتتح الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، رئيس جامعة البترا، فعاليات اليوم الوظيفي الخامس عشر، الذي نظمه مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة، وذلك بحضور المستشار الأعلى لجامعة البترا ومجلس أمنائها الأستاذ الدكتور عدنان بدران، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع غفير من طلبة الجامعة وخريجيها.

أقيمت الفعالية على المسطح الأخضر في قلب الحرم الجامعي، بمشاركة 54 شركة ومؤسسة أردنية، عرضت قرابة 300 فرصة عمل وتدريب، وشهدت حضورا تجاوز 2000 طالب وخريج، تفاعلوا مع فرص التوظيف المتاحة، وأجروا مقابلات مباشرة مع ممثلي الشركات، في مجالات متنوعة تشمل الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والبنوك، والخدمات، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية في سوق العمل الأردني.

وقال عبد الرحيم: “تسعى جامعة البترا جاهدة من خلال فعاليات اليوم الوظيفي إلى فتح آفاق واعدة أمام خريجينا وطلبتنا المقبلين على التخرج، عبر دعوتها لمجموعة متميزة من المؤسسات التي تقدم شواغر حقيقية في سوق العمل. ويأتي محور التوظيف في صميم أولويات الجامعة، حيث نعمل باستمرار على تطوير برامجنا واستحداث مقررات تهدف إلى تعزيز قابلية خريجينا للتوظيف، وهي نسبة نفخر بارتفاعها.

وأضاف عبد الرحيم أن الجامعة اتخذت خطوة رائدة تتمثل في طرح مقرر “مهارات مهنية في التخصص” ضمن جميع برامج البكالوريوس الثمانية والثلاثين، وهو مقرر اختياري يهدف إلى تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات تخصصهم. ونعتز بخريجينا الذين أثبتوا تميزهم ويشغلون اليوم مواقع مرموقة في مختلف أنحاء العالم، مما يعكس جودة الإعداد الذي يتلقونه في جامعتهم.”

وأشار عميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح إلى أن تنظيم اليوم الوظيفي يأتي ضمن جهود العمادة المستمرة في فتح آفاق التوظيف والتدريب المنتهي بالتوظيف أمام طلبة الجامعة وخريجيها، من خلال استقطاب مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات التي توفر فرص عمل في مختلف القطاعات المهنية.

وأضاف الملاح أن العمادة ومن خلال مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين، تحرص على تنمية مهارات الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل عبر تقديم دورات تدريبية متخصصة، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في الحياة المهنية بكفاءة واقتدار.

وتميز اليوم الوظيفي بتنظيم ورش عمل تدريبية حول كتابة السيرة الذاتية والتحضير لمقابلات العمل، قدمها مختصون بهدف تمكين الطلبة والخريجين وتزويدهم بمهارات مهنية أساسية تعزز جاهزيتهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

ويندرج اليوم الوظيفي ضمن سياسة جامعة البترا الرامية إلى تعزيز فرص التوظيف لطلبتها وخريجيها، من خلال بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة تفاعلية تدمج الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، دعما لمسيرة الطلبة نحو مستقبل مهني ناجح