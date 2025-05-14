القوات المسلحة تخلي 4 أطفال غزيين مصابين بالسرطان للعلاج في الأردن

وطنا اليوم:أخلت القوات المسلحة الأردنية، الأربعاء، 4 أطفال من غزة يعانون من مرض السرطان ومرافقين لهم من عائلاتهم وعددهم 12شخصا لتلقي العلاج في الأردن.

ويأتي ذلك ضمن الدفعة الثانية من الممر الطبي الأردني.

ويستمر الأردن بجهود نقل أطفال مرضى في قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات الأردن، وذلك في إطار مبادرة الممر الطبي الأردني.