ترامب يلتقي الشرع في الرياض غداة التعهد برفع العقوبات عن سوريا

وطنا اليوم:التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، على ما صرّحت به مسؤولة في البيت الأبيض، غداة تعهده برفع العقوبات عن سوريا.

وأفادت مسؤولة في البيت الأبيض بأن ترامب والشرع التقيا قبل اجتماع أوسع لقادة الخليج في السعودية خلال جولة ترامب في المنطقة.

وقالت وكالة الأناضول، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك في اجتماع عبر تقنية الفيديو مع نظيره الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس السوري أحمد الشرع.

وكان ترامب قد قال خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض “سآمر برفع العقوبات عن سوريا؛ لمنحها فرصة للتألق”.

وأضاف “حان وقت تألقها. سنوقف جميع (العقوبات). حظا سعيدا يا سوريا، أظهري لنا شيئا مميزا للغاية”.

وتابع ترامب أنه اتخذ قرار رفع العقوبات بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.