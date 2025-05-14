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أكثر من ربع مليون مولود سوري في الأردن منذ اندلاع الأزمة عام 2011

14 مايو 2025
أكثر من ربع مليون مولود سوري في الأردن منذ اندلاع الأزمة عام 2011

وطنا اليوم:كشف الناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يوسف طه، أن عدد اللاجئين السوريين من المواليد الذين وُلدوا على أراضي المملكة منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 وحتى نهاية نيسان من العام الحالي، بلغ نحو 227 ألف مولود.
وأشار طه إلى أن عدد حالات الولادة بين اللاجئين السوريين في المملكة، منذ سقوط نظام بشار الأسد وحتى مطلع أيار الجاري، بلغ قرابة 2800 حالة، بمعدل يصل إلى نحو 15 ولادة يوميًا.
وأكد أن المفوضية تواصل تنسيقها مع الجهات الرسمية الأردنية لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الأساسية للأمهات والأطفال حديثي الولادة في المخيمات والمجتمعات المستضيفة.


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