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حجز تحفظي على شركة مساهمة عامة في قطاع الطاقة المتجددة

14 مايو 2025
حجز تحفظي على شركة مساهمة عامة في قطاع الطاقة المتجددة

وطنا اليوم:كشفت مصادر أن أحد المواطنين حصل على قرار قضائي بفرض حجز تحفظي على أموال إحدى الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، وتعمل في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بسبب مطالبة مالية تبلغ نحو 13 ألف دينار.
وجاء القرار القضائي استناداً إلى دعوى قانونية تقدم بها المواطن أمام الجهات القضائية المختصة، مطالباً بحقوق مالية مستحقة له على الشركة.
ومن المتوقع أن يُسلط هذا القرار الضوء على أهمية الالتزام المالي للشركات المدرجة، وضرورة تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة لضمان استقرار الثقة في السوق المالية


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