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راغب علامة يرد على جدل طلاق سيدة بسبب حفله

14 مايو 2025
راغب علامة يرد على جدل طلاق سيدة بسبب حفله

وطنا اليوم:خرج الفنان اللبناني راغب علامة عن صمته للرد على الجدل الدائر حول ظاهرة ما وصفه البعض بـ”هستيريا المعجبات” في حفلاته، والتي كان آخرها واقعة طلاق سيدة قيل إن زوجها انفصل عنها بعد رؤيتها بين المستقبلات له خلال حفل فني أقيم في الأردن مؤخرًا.

راغب علامة: “الناس تقول اللي عايزاه”
وفي تصريحات تلفزيونية، رفض راغب علامة وصف سلوك المعجبين بـ”الهستيريا”، مؤكدًا أن ما يحدث هو تعبير صادق عن المحبة والتقدير من الجمهور، وأضاف:
“الناس تقول اللي عايزاه، ودائما أنا اتكالي على المحبين والجمهور وعملي ونجاحي، والأشياء النشاز مش ببص ليها، وأنا ببادل جمهوري نفس المحبة وأكتر”.

القصة التي أثارت ضجة
كانت تقارير محلية أفادت بأن حادثة طلاق وقعت عقب حفل راغب علامة في الأردن، بعدما شاهد أحد الاشخاص زوجته بين النساء اللواتي احتشدن لاستقبال الفنان، ما أدى إلى خلاف بينهما انتهى بالطلاق.
وقد أثارت الواقعة تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين من اعتبر تصرف السيدة غير لائق، ومن رأى أنها مجرد معجبة ولم ترتكب ما يستدعي الطلاق.

أغنية جديدة قريبًا
في سياق آخر، أعلن الفنان راغب علامة أنه يعكف حاليًا على التحضيرات النهائية لأغنية جديدة، من المقرر طرحها في 15 مايو الجاري، وسط ترقّب جمهوره لمزيد من الأعمال الفنية بعد نجاحه اللافت مؤخرًا في عدد من الحفلات


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