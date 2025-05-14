وطنا اليوم:في خطوة جديدة تؤكد التزام وزارة الصحة الأردنية بتطوير الخدمات الطبية المتخصصة ورفع مستوى الرعاية الصحية، افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أمس الثلاثاء، عيادات القلب والجراحات التخصصية في مستشفيات البشير.

وتضم العيادات الجديدة مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل: عيادات القلب التداخلي، وعيادة جراحة القلب، وعيادة جراحة الصدر، وعيادة جراحة الأوعية الدموية، إضافة إلى عيادات متابعة ما قبل وما بعد العمليات، وعيادة غيار الجروح، وسحب الدم، وتخطيط القلب، وصيدلية متكاملة، وسجل خاص للمرضى.

وتهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من الضغط الكبير الذي تشهده مستشفيات البشير، إذ من المتوقع أن تستقبل العيادات نحو 200 مراجع يوميًا، ضمن بيئة طبية متكاملة مزوّدة بأحدث الأجهزة والخبرات، ما يسهم في تسريع تقديم الرعاية للمرضى وتقليل فترات الانتظار.

وأوضح مدير إدارة مستشفيات البشير، الدكتور علي العبدللات، أن مستشفى البشير، كأكبر مستشفيات المملكة من حيث عدد المراجعين، يشهد تطورًا مستمرًا لتحسين نوعية الخدمات، وآخرها افتتاح أربع عيادات رئيسية متخصصة تم تجهيزها بالكامل، لتشمل التخصصات المتعلقة بأمراض القلب وجراحة الأوعية الدموية والصدر.

وأشار العبدللات إلى أن هذه العيادات تجمع تحت سقف واحد كافة مراحل التشخيص والعلاج، حيث يُمكن للمراجع بعد الفحص السريري والفحوصات الشعاعية والمتقدمة أن يُحوَّل لإجراء عمليات القسطرة أو جراحات القلب والصدر دون الحاجة إلى تحويله لمستشفيات أخرى، كما كان الحال سابقًا.

وأكد العبدللات أن من أبرز الخدمات التي تقدمها العيادات الجديدة: تشخيص أمراض نقص التروية القلبية، الصمامات، اضطرابات ضربات القلب، تضيق الشرايين الطرفية، إعداد وصلات لغسيل الكلى، وجراحات الأورام الصدرية. وأضاف أن بعض الأجهزة الحديثة التي تم توفيرها لأول مرة، خاصة في مجال مراقبة القلب على مدار أيام متواصلة، تساهم في رفع دقة التشخيص.

وفي ظل الضغط المتزايد، كشف العبدللات عن خطة مستقبلية لنقل العيادات الخارجية إلى مبنى منفصل عن مستشفيات البشير، يتم تجهيزه بأحدث الأجهزة والبنى التحتية لاستيعاب أكثر من 2500 مراجع يوميًا، بما يسهم في تحسين تجربة المريض وتقليل الاكتظاظ داخل المستشفى.

كما أشار إلى مبادرة “صيدلية التوصيل المنزلي” التي أطلقتها مستشفيات البشير لتسهيل حصول المرضى المزمنين على أدويتهم الشهرية مقابل مبلغ رمزي عبر تطبيق إلكتروني وبالتعاون مع بريد الأردن، دون الحاجة لمراجعة المستشفى إلا مرة كل ستة أشهر.

وأكد وزير الصحة الدكتور الهواري أن افتتاح هذه العيادات يأتي ضمن خطة شاملة لتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، بالتوازي مع تطور مماثل في مستشفيات الوزارة الأخرى، مثل مستشفى الحسين في السلط، ومستشفى الزرقاء الحكومي، والكرك، والأمير حمزة، مشددًا على أن هذا التوسع في البنية التحتية والكوادر الطبية والتقنيات الحديثة يضمن توفير رعاية متقدمة لجميع المواطنين بعدالة وكفاءة.