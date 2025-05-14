الحوثيون يستهدفون تل أبيب بصاروخ والجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء 3 موانئ باليمن

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن، في ثالث هجوم من نوعه خلال 24 ساعة ومنذ تأكيد أنصار الله (الحوثيين) استثناء إسرائيل من الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وقد أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتوقف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي أثناء اعتراض الصاروخ، مشيرة إلى أن الصاروخ اليمني كان قريبا من الوصول إلى هدفه قبل نجاح عملية الاعتراض.

وتحدثت عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية بمستوطنات في الضفة الغربية. هذا ودوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة غرب القدس وفي تل أبيب الكبرى.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر إن إطلاق الحوثيين للصواريخ نحو إسرائيل ودخول ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ “جريمة حرب”، وفق وصفه، بعد إطلاق جماعة أنصار الله 3 صواريخ على إسرائيل خلال 24 ساعة

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من جانبها، ناشدت الشرطة الإسرائيلية المواطنين التحلي بالمسؤولية وعدم الاقتراب من أجسام مشبوهة، في حين أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة سيدة أثناء توجهها إلى الملاجئ في أعقاب الإنذار جراء إطلاق الصاروخ من اليمن.

الى ذلك أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بإخلاء 3 موانئ في اليمن، بأعقاب إطلاق الحوثيين قبل ساعات صاروخا استهدف إسرائيل.

وعبر منصة إكس، أنذر جيش الاحتلال المتواجدين بموانئ رأس عيسى والحديدة والصليف بالإخلاء استعدادا لعدوان جديد على اليمن.