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السوريون يحتفلون بقرار ترامب رفع العقوبات عن بلادهم

43 ثانية ago
السوريون يحتفلون بقرار ترامب رفع العقوبات عن بلادهم

وطنا اليوم _خرج مئات المواطنين السوريين إلى شوارع المدن السورية مساء اليوم احتفالا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن بلادهم.

 

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق الاحتفالات في شوارع العاصمة دمشق وعدد من المدن الأخرى.

 

ورفع المواطنون أعلام السعودية تعبيرا عن تقديرهم للدور الذي لعبته المملكة في رفع العقوبات المفروضة على بلادهم.

 

كما رحبت رئاسة الجمهورية العربية السورية في بيان لها بقرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

 

وقبل وصوله إلى المملكة العربية السعودية في مستهل جولة إقليمية، أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه يدرس تخفيف العقوبات عن سوريا، في ظل سعي السلطات الجديدة لإعادة إعمار البلاد بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

 

وقال ترامب: “سيتعين علينا اتخاذ قرار بشأن العقوبات، وقد نرفعها قريبًا. قد نرفعها عن سوريا لأننا نريد أن نمنحها بداية جديدة”.

 

وأصدرت سوريا بيانا رحّبت فيه بتصريحات ترامب، واعتبرتها “خطوة مشجعة نحو تخفيف معاناة الشعب السوري”.

 

وبينت الولايات المتحدة أنها ستنتظر لترى كيف تمارس السلطات السورية الجديدة سلطتها وتضمن حقوق الإنسان قبل رفع العقوبات، واختارت بدلا من ذلك إعفاءات محددة ومؤقتة.


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