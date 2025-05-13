لجنة فلسطين في الأعيان تزور الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية 

وطنا اليوم_- زارت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان، برئاسة العين مازن دروزة، اليوم الثلاثاء، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مثمنة دور الهيئة المحوري في استقبال وإيصال المساعدات من المنظمات الدولية والقطاع الخاص إلى قطاع غزة.

وقال العين دروزة إن زيارة اللجنة جاءت للاطلاع على جهود الهيئة الإغاثية، المقدمة بتوجيهات ملكية إلى قطاع غزة بالرغم من الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن اللجنة تمد للهيئة يدها بهدف التعاضد معها في الجهود ألإغاثية والمساهمة في عملها الإنساني أثناء الحروب والأزمات.

وبيّن بحضور أعضاء اللجنة أن الزيارة جاءت لدعم الهيئة ودورها في تقديم الدعم للأهل في غزة والثقة، التي اكتسبتها منذ مرحلة التأسيس والسمعة الطيبة التي تتميز بها الهيئة من خلال دورها ورسالتها التي وصلت إلى 42 دولة بفضل الجهود المبذولة والتوجيهات الملكية.

من جانبه، استعرض أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، عمل الهيئة بالأرقام والحقائق، مبينًا أن الهيئة التي نشأت كمؤسسة وطنية غير ربحية وذراع إنساني للعمل الخيري للدولة الأردنية داخل المملكة وخارجها وجرى اعتمادها كذراع إنساني من الأمم المتحدة للثقة المكتسبة من تقديم العمل الإنساني وتقديم الإغاثة للمناطق المنكوبة وأثناء الحروب فقد قدمت مساعدات إنسانية لقطاع غزة بلغ إجمالي ما تم إرساله حوالي 105،517 طن.

ولفت إلى التوجيهات الملكية المستمرة للهيئة بمواصلة الجهد الإغاثي وتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والتعاون مع المنظمات الدولية في استقبال وإيصال المساعدات للقطاع حيث تعاونت الهيئة بوصول 3862 شاحنة، ومن خلال المنظمات الشريكة داخل القطاع حيث جرى توزيع مساعدات بوزن 93،343 طن.

وأشاد الشبلي بجهود القوات المسلحة التي تقوم بالإنزالات الجوية للمساعدات الإنسانية التي يصعب الوصول إليها في القطاع، حيث قامت الهيئة من خلال القوات المسلحة بـ 125 إنزالا جويا، ومن خلال الجسر الجوي بالطائرات العامودية تم ارسال 102 طائرة بوزن 125 طنا، وتعاونت مع القوات المسلحة بإيصال 3875 شاحنة.

وأضاف أن الشراكة مع المنظمات الدولية تمثلت في وصول 40 طائرة إلى العريش رفح، وفي انزالات جوية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من خلال 266 إنزالا جويا، مثمنًا دور الأعيان في دعم عمل الهيئة من خلال مواصلة التعاون والتواصل في تسهيل العمل الانساني للهيئة.

من جانبهم، أشاد رئيس واعضاء اللجنة بالجهود الاغاثية الجبارة المستمرة التي تقوم بها الهيئة والقوات المسلحة الأردنية، مؤكدين وقوف اللجنة خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ومواقف جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في إيصال رسالة الأردن وإدانته لحرب الإبادة والتجويع ومعاناة الأهل في غزة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.