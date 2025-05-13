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جامعة فيلادلفيا الأولى على الجامعات الخاصة في الأردن وفق تصنيف UNIRANKS 2025 العالمي

35 ثانية ago
جامعة فيلادلفيا الأولى على الجامعات الخاصة في الأردن وفق تصنيف UNIRANKS 2025 العالمي

وطنا اليوم:تواصل جامعة فيلادلفيا تعزيز مكانتها الريادية في قطاع التعليم العالي، من خلال حفاظها المستمر على المركز الأول محليًا بين الجامعات الخاصة الأردنية، وفق التصنيف العالمي لموقع UNIRANKS الأميركي لتقييم الجامعات والمعاهد العالمية لعام 2025، الذي يُعد من أكثر التصنيفات الجامعية تأثيرًا وانتشارًا على مستوى العالم.
وفي سياق متصل، حققت الجامعة إنجازًا وطنيًا لافتًا بحلولها في المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات الأردنية كافة – الحكومية والخاصة، بعد كل من الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الهاشمية، في تأكيد جديد على قدرتها على المنافسة ضمن أعلى المستويات الأكاديمية، وترسيخ مكانتها بين أبرز مؤسسات التعليم العالي في المملكة، كما حصلت على المرتبة (47) على مستوى الجامعات في العالم العربي.
ويعتمد تصنيف UNIRANKS في تقييم الجامعات على معايير عالمية شاملة، من أبرزها مدى رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم، وجودة البيئة الجامعية، وفرص التوظيف، وتوافر المرافق والخدمات الإلكترونية. كما يشمل التصنيف معايير الجودة الأكاديمية، ومستوى التحول الرقمي، ومدى الإبداع، إلى جانب السمعة المالية للجامعة، وحضورها الرقمي من حيث توفر الموقع الإلكتروني، والتفاعل، والديناميكية، وعدد الزيارات
وتواصل جامعة فيلادلفيا تجسيد رؤيتها الطموحة نحو المستقبل، من خلال تبني نهج الانفتاح والتطوير والإبداع، مما يعزز من مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة، ويجعلها نموذجًا يحتذى به في التميز الجامعي على المستويين المحلي والعربي.


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