السلامي: معسكر النشامى لمواجهتي عمان والعراق يبدأ في 17 أيار

وطنا اليوم:قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال السلامي، الثلاثاء، إنّ المعسكر الأول للمنتخب سيبدأ في 17 أيار الحالي، وسيتضمن مباراة مع المنتخب الأولمبي، تأهّبًا لمواصلة مشواره في منافسات الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026.

وأضاف السلامي، خلال تصريحات صحفية، أن منتخب “النشامى” سيُقيم أيضًا معسكرًا في مدينة الدمام السعودية، يتضمن مباراة ودية مع المنتخب السعودي في 30 أيار الحالي، بحسب المملكة.

وسيلتقي “النشامى” مع نظيره العُماني، الخميس 5 حزيران الساعة 7 مساء على ستاد مجمع قابوس الدولي، قبل أن يواجه العراق عند الساعة 9:15 مساء الثلاثاء 10 من الشهر ذاته على ستاد عمّان الدولي.

واعتبر السلامي أن الجولة الأخيرة مهمة لـ “النشامى” نظرا لقوة المنافسة بين المنتخبات، مشيرا إلى أن نتائج الجولة السابقة كانت لصالح الأردن، إلى جانب الأداء المميز.

وبيّن أن الاتحاد الأردني لكرة القدم تواصل واجتمع مع مجموعة من اللاعبين في الخارج للمشاركة مع المنتخب، من بينهم المحترف في نادي كارديف سيتي الإنجليزي، يوسف صالح.

وأشار إلى أن صالح لم يُبد قراره بعد بشأن رغبته في اللعب مع المنتخب، موضحا أن المشاركة يجب أن تكون “برغبته”.

وأكد السلامي أن المنتخب يضم لاعبين، محليين ومحترفين، على مستوى عال