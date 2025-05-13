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أول تعليق من أنشيلوتي على مغادرة الريال وتدريب البرازيل

16 ثانية ago
أول تعليق من أنشيلوتي على مغادرة الريال وتدريب البرازيل

وطنا اليوم:يرغب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، في التركيز بشكل كامل على عمله مع الفريق الملكي، قبل توليه قيادة المنتخب البرازيلي في غضون أسبوعين.
وتم الإعلان عن تعيين أنشيلوتي مديرا فنيا لمنتخب البرازيل، الإثنين، لكنه لا يزال مسؤولا عن ريال مدريد، الذي يستضيف ريال مايوركا، الأربعاء، ببطولة الدوري الإسباني.
وقال أنشيلوتي، الثلاثاء: “أكن احترامًا كبيرًا لهذا النادي وجماهيره، إن تركيزي منصب تماما على إنهاء المرحلة الأخيرة من هذه المغامرة الرائعة”.
وأضاف: “ابتداء من 26 مايو، سأبدأ تدريب منتخب البرازيل، وهو ما سيُمثّل تحديا كبيرا على المستوى الشخصي، ولكن حتى ذلك الحين سأواصل تدريب ريال مدريد، وأرغب في إنهاء مسيرتي بأفضل طريقة ممكنة”.
ومن المتوقع أن يتولى تشابي ألونسو، لاعب ريال مدريد السابق، تدريب الفريق بعد إعلانه رحيله عن ناديه باير ليفركوزن الألماني، غير أن العملاق المدريدي لم يعلن بعد عن خليفة أنشيلوتي بشكل رسمي.
وبدا أنشيلوتي، مرتديا زي ريال مدريد كعادته، مسترخيا أثناء تدريب الفريق في مركز تدريب النادي. ثم تحدث إلى وسائل الإعلام لأول مرة منذ إعلان اتحاد الكرة البرازيلي تدريبه منتخب (راقصو السامبا).
وعندما سُئل أنشيلوتي عن لاعب خط الوسط السابق، قال: “أنا مُعجب كثيرا بألونسو. ليس لديّ أي نصيحة له، فهو يمتلك بالفعل جميع الأدوات اللازمة ليصبح مدربا عظيما في المستقبل”.


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