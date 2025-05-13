بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الداوود والمفلح يبحثان إنشاء مركز بريدي بالنافورة في محافظة العقبة

34 ثانية ago
الداوود والمفلح يبحثان إنشاء مركز بريدي بالنافورة في محافظة العقبة

وطنا اليوم:إستقبل رئيس مجلس إدارة الأسواق الحرة، ورئيس هيئة مديري شركة الأسواق الأولى، السيد أيمن المفلح، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني السيد سامي كامل الداوود، بحضور المدير العام للبريد الأردني السيدة هنادي الطيب.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك ،وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وذلك من خلال إنشاء مركز بريدي داخل النافورة مول ،في محافظة العقبة، لتقديم خدمات شحن البضائع، للسياح العرب والأجانب ،بما يساهم في في دعم الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، أنطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تؤكد على أهمية تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للسياح وأنسجاما منظومة التحديث الاقتصادي.

وحضر الاجتماع فريق تنفيذي من كلا الجهتين لمتابعة الإجراءات وتنفيذ المشروع على أرض الواقع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:09

القبض على 5 أشخاص حاولوا اجتياز حدود الأردن بطريقة غير مشروعة

14:35

الزراعة : انطلاق حملة ترقيم الأغنام آب المقبل

14:27

طقس العرب: انخفاض إضافي على درجات الحرارة في الأردن الأربعاء

14:21

الهيئة المستقلة للانتخاب نشاط متواصل ،،،

14:12

مُدهِشٌ ذلك الحزب!!

14:10

خلال محاضرة استضافتها جامعة البترا .. الهيئة الملكية للأفلام ودورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني

13:59

5.8 دينار أردني زيادة سنوية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي

12:49

شركة المدن الصناعية: البيئة الاستثمارية في الأردن تضاهي مثيلاتها في المنطقة

12:45

مرصد الزلازل: لم يسجل أي هزة أرضية في الطفيلة

12:35

إطلاق مسار سياحة الفلك الآثاري في البترا

12:26

تمديد اختيار المسار التعليمي لطلبة الصف التاسع حتى 15 أيار 2025

12:14

الاحتلال يغتال مدير مكافحة المخدرات في غزة بغارة جوية

وفيات
وفيات الثلاثاء 13-5-2025وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025