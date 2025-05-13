الداوود والمفلح يبحثان إنشاء مركز بريدي بالنافورة في محافظة العقبة

وطنا اليوم:إستقبل رئيس مجلس إدارة الأسواق الحرة، ورئيس هيئة مديري شركة الأسواق الأولى، السيد أيمن المفلح، رئيس مجلس إدارة البريد الأردني السيد سامي كامل الداوود، بحضور المدير العام للبريد الأردني السيدة هنادي الطيب.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك ،وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وذلك من خلال إنشاء مركز بريدي داخل النافورة مول ،في محافظة العقبة، لتقديم خدمات شحن البضائع، للسياح العرب والأجانب ،بما يساهم في في دعم الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، أنطلاقا من التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تؤكد على أهمية تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للسياح وأنسجاما منظومة التحديث الاقتصادي.

وحضر الاجتماع فريق تنفيذي من كلا الجهتين لمتابعة الإجراءات وتنفيذ المشروع على أرض الواقع.