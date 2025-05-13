الزراعة : انطلاق حملة ترقيم الأغنام آب المقبل

وطنا اليوم:أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بحضور أمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري وخلال اجتماع مع الجهات الرقابية والأمنية ذات الصلة، أن حملة ترقيم الأغنام ستبدأ شهر آب المقبل.

وأوضح أن الهدف من الحملة هو تصحيح الاختلالات والتلاعب الذي يحرم المربين الحقيقيين من الدعم الحكومي، من خلال استخدام أرقام غير دقيقة لحيازات وهمية.

وأكد الحنيفات أن الحملة ستُنفذ وفق نظام محوكَم يتضمن ثلاث لجان متتالية: لجنة للترقيم الإلكتروني، تليها لجان تحقق ومتابعة من محافظات مختلفة، بحيث تتولى كل لجنة الإشراف على محافظة أخرى غير محافظتها، إضافة إلى لجان تحقق تضم ممثلين من الجهات الرقابية والأمنية ووزارة الزراعة.

وأضاف أن تنظيم وتطوير قطاع الثروة الحيوانية يتطلب التوافق مع جهود التحديث والتنظيم ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وبرنامج الاكتفاء الذاتي، خاصة في حماية البرسيم والأعلاف.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استغلال المياه المعالجة لزراعة مساحات علفية، إلى جانب مشاريع مثل زراعة الخروب في المناطق الشمالية، والصبار في الجنوبية، ومشروع البنجر السكري، الذي يُتوقع أن يوفر كميات كبيرة من الأعلاف خلال عامين، وذلك ضمن خطة لزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء.