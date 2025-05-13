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طقس العرب: انخفاض إضافي على درجات الحرارة في الأردن الأربعاء

دقيقتان ago
طقس العرب: انخفاض إضافي على درجات الحرارة في الأردن الأربعاء

وطنا اليوم:يتوقع، بمشيئة الله، أن تبقى المملكة الليلة تحت تأثير أحوال جوية خماسينية، بحيث تسود أجواء مغبرة بوجه عام، مع ظهور السحب المتوسطة والعالية، ويُحتمل هطول زخات من الأمطار الطينية في مناطق متفرقة وعشوائية.
ويُتوقع أن تزداد يوم غدٍ الأربعاء تأثيرات كتلة هوائية ربيعية، تؤدي إلى انخفاض إضافي على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.
وتكون الأجواء نهارًا غائمة جزئيًا ومعتدلة بوجه عام، مع احتمالية لهطول زخات متفرقة من المطر، خاصة في المناطق الشمالية من المملكة.
أما الرياح، فتكون شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط تدريجيًا بعد الظهر والعصر، وتثير الغبار في المناطق الصحراوية والسهول الشرقية.

برودة ليلية تستدعي ارتداء ملابس دافئة
ووفقًا لتوقعات طقس العرب، تشير مخرجات النماذج الجوية إلى مزيد من الانخفاض على درجات الحرارة ليلة الأربعاء/الخميس، لتسود أجواء باردة بوجه عام، ما يستدعي ارتداء ملابس أكثر دفئًا من المعتاد، خصوصًا في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

تحذيرات من الفوارق الحرارية
وأوصى طقس العرب بضرورة الانتباه للفوارق الحرارية الكبيرة وبرودة الطقس ليلًا وفجر الخميس، لتفادي الإصابة بنزلات البرد، لا سيما بين طلاب المدارس وكبار السن


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