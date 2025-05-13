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خلال محاضرة استضافتها جامعة البترا .. الهيئة الملكية للأفلام ودورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني

48 ثانية ago
خلال محاضرة استضافتها جامعة البترا .. الهيئة الملكية للأفلام ودورها الريادي في دعم الاقتصاد الوطني

وطنا اليوم:قال مدير عام الهيئة الملكية للأفلام الأستاذ مهند البكري إن من أهم منجزات الهيئة رفد الاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، إضافة إلى خلق ستة وثلاثين ألف فرصة عمل ضمن مشاريعها الإنتاجية في الأردن.
وأشار البكري خلال محاضرة له في جامعة البترا استضافها نادي جامعة البترا عن دور الهيئة في دعم الاقتصاد الوطني إلى أن الهيئة سجلت مئتين وخمسين فيلماً أجنبياً داخل الأردن، موضحًا أن الهيئة تسعى لتسهيل صناعة الأفلام والترويج لها عبر دورات تدريبية متخصصة.
أقيمت المحاضرة برعاية رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وأدارها عميد شؤون الطلبة ورئيس نادي الجامعة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، وبحضور عدد من أعضاء الهيئتين التدريسية وطلبة الجامعة.
اعتبر الدكتور عبد الرحيم أن للأفلام دورًا في تنقية المجتمع من السلبيات وبناء وعيه، مشيدًا بأداء الهيئة وفتح آفاق التعاون الممكنة بين الهيئة والجامعة، مشيرًا إلى وجود تخصصي التحريك والوسائط المتعددة وتكنولوجيا الفيلم الرقمي من ضمن التخصصات المطروحة للطلبة في الجامعة


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