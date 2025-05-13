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تمديد اختيار المسار التعليمي لطلبة الصف التاسع حتى 15 أيار 2025

18 ثانية ago
تمديد اختيار المسار التعليمي لطلبة الصف التاسع حتى 15 أيار 2025

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة اختيار المسار التعليمي لطلبة الصف التاسع الأساسي للعام الدراسي الحالي، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة باتخاذ القرار المناسب بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم في الاختيار بين المساريين التعليم التقني المهني (BTEC) أو مسار التعليم الأكاديمي.
وسيستمر استقبال اختيارات الطلبة حتى نهاية يوم الخميس الموافق 15 أيار 2025، عبر الرابط الإلكتروني التالي:
https://academy.moe.gov.jo/Home/


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