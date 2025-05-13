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الاحتلال يغتال مدير مكافحة المخدرات في غزة بغارة جوية

11 ثانية ago
الاحتلال يغتال مدير مكافحة المخدرات في غزة بغارة جوية

وطنا اليوم:نعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة العميد أحمد عبد إبراهيم القدرة (44 عاماً)، مدير شرطة مكافحة المخدرات وعضو مجلس قيادة الشرطة، الذي استُشهد فجر اليوم الثلاثاء إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفته في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيانٍ رسمي إن العميد القدرة ارتقى جراء “عملية اغتيال جبانة نفذها الاحتلال في ساعة مبكرة من صباح اليوم”، مؤكدة أن هذه الجريمة تأتي في سياق العدوان المتواصل على أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الأمنية.
ويُعد العميد القدرة أحد القيادات البارزة في جهاز الشرطة بغزة، وقد شغل منصب مدير مكافحة المخدرات لعدة سنوات، وشارك في جهود مكثفة لمكافحة الجريمة وحماية النسيج المجتمعي في القطاع


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