21.7 ألف شيك مرتجع الشهر الماضي بقيمة 119 مليون دينار

وطنا اليوم:ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال شهر نيسان الماضي إلى 119 مليون دينار، مقارنة بـ84 مليون دينار خلال شهر شباط الماضي، وبنسبة 3.7% من الشيكات المتداولة.

وبحسب إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتسوية (جوباك) بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة في الأردن الشهر الماضي 3.48 مليارات دينار، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بشهر آذار الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 21.7 ألف شيك، منها 70.4% عادت لأسباب مالية وبقيمة 59 مليون دينار، و29.6% عادت لأسباب تقنية وبقيمة 24.8 مليون دينار.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة في الأردن خلال الأشهر الأربعة الماضية من العام الحالي 13.14 مليار دينار، وبعدد شيكات وصل إلى 2.02 مليون شيك.

يُشار إلى أن عدد الشيكات المتداولة في الأردن خلال العام الماضي بلغ 6.51 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 40.3 مليار دينار أردني.