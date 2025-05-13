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الهواري: تطور ملموس في خدمات العديد من مستشفيات وزارة الصحة

29 ثانية ago
الهواري: تطور ملموس في خدمات العديد من مستشفيات وزارة الصحة

وطنا اليوم:افتتح وزير الصحة الدكتور فراس الهواري اليوم الثلاثاء، عيادات القلب والجراحات التخصصية في مستشفيات البشير، في خطوة جديدة تؤكد التزام الوزارة المستمر بتطوير الخدمات الطبية المتخصصة وتوسيع نطاقها، بما يتناسب مع الزيادة المطردة بأعداد المرضى ورفع جودة الرعاية الصحية المقدمة في مرافق الوزارة.
وتشمل العيادات الجديدة، عيادات القلب التداخلي، وعيادة جراحة القلب، وعيادة جراحة الصدر، وعيادة جراحة الأوعية الدموية، بالإضافة إلى عيادات متابعة ما قبل وما بعد العمليات، وعيادة غيار الجروح، وسحب الدم، وتخطيط القلب، وصيدلية متكاملة لخدمة المراجعين، وسجل المرضى.
ومن المتوقع أن تستقبل هذه العيادات نحو 200 مراجع يومياً، ما يسهم في التخفيف من الضغط على الأقسام الأخرى ويُسرّع بحصول المرضى على الرعاية المطلوبة ضمن بيئة متكاملة ومزودة بأحدث الأجهزة والخبرات الطبية.
وأكد الهواري خلال الافتتاح، بحضور مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، ومدير مستشفى الجراحات التخصصية الدكتور عبداللطيف الإبراهيم، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة تنتهجها الوزارة لتطوير البنية التحتية والخدمات العلاجية المتقدمة.
وأوضح أن افتتاح مستشفى الجراحات التخصصية في مستشفيات البشير قبل أكثر من 3 أعوام، شكّل تحولا نوعيا بمستوى الخدمات المقدمة، لاسيما في مجال الجراحات الدقيقة والعناية القلبية.
وأضاف، “نشهد اليوم توسعاً مستمراً في الخدمات التخصصية للتعامل مع ازدياد المراجعين المستمر، وهو ما يدفعنا إلى مضاعفة الجهود والاستثمار في هذه البنى التحتية والكوادر البشرية والتجهيزات الطبية الحديثة، ونعمل بشكل متواز على نقل هذا التطور إلى باقي مستشفيات الوزارة في المحافظات لضمان عدالة توزيع الخدمات وتوفير الرعاية المتقدمة لجميع المواطنين”.
وأشار الوزير الهواري إلى أن العديد من مستشفيات الوزارة، مثل مستشفى الحسين السلط الجديد، ومستشفى الزرقاء الحكومي، ومستشفى الكرك الحكومي، وقسم القلب بمستشفى الأمير حمزة، تشهد أيضًا تطوراً ملموساً في الخدمات القلبية والجراحات التخصصية، من خلال إدخال تقنيات حديثة وتدريب الكوادر وتوسعة أقسام العناية المركزة والعمليات.
يشار إلى أن العيادات الجديدة يعمل فيها فريق متكامل من الكوادر الطبية والتمريضية من ضمنهم استشاريون وأخصائيون في التخصصات المعنية، بالإضافة إلى فنيي أجهزة القلب والتصوير، وتمريض العناية بالجروح، وفنيي سحب الدم، وصيادلة، وإداريين في المحاسبة والسجلات الطبية، وبما يضمن تقديم خدمة شاملة وفعالة.


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