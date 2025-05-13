بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الأميركي ترامب

36 ثانية ago
U.S. President Donald Trump raises his fist upon arrival in West Palm Beach, Florida, U.S., February 14, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

وطنا اليوم:وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى السعودية في مستهل جولته الخارجية الأولى منذ عودته إلى السلطة.
واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأميركي في مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض.
وحطت الطائرة الرئاسية “اير فورس وان” في الرياض حوالى الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت المحلي (6:50 ت غ)، بحسب البث المباشر، ورافقتها مقاتلات اف-15 سعودية قبيل هبوطها.
ووصف ترامب زيارته إلى الشرق الأوسط بـ”التاريخية”.
والأربعاء، سينضم ترامب إلى قادة دول مجلس التعاون لعقد القمة الخليجية – الأميركية الخامسة من نوعها في الرياض.
ويتوقع أن تبرم الدول الثلاث صفقات مع إدارة ترامب تشمل مجالات الدفاع والنقل الجوي والطاقة والذكاء الاصطناعي.
إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض الاثنين أنه سيتعامل “بأقصى درجات الشفافية” مع الطائرة الرئاسية الجديدة التي تعتزم قطر تقديمها إلى ترامب، نافيا بأن تكون الدولة الخليجية تتوقّع في المقابل معاملة تفضيلية.
وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس ترامب لرحلته إلى السعودية وقطر والإمارات.
ومن المقرر أن يزور ترامب الرياض أولا، حيث ينعقد منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، ثم يتوجه إلى قطر غدا الأربعاء، ثم الإمارات بعد غد الخميس.
ويرافق ترامب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ونخبة من قادة الأعمال الأميركيين الأقوياء، منهم الرئيس التنفيذي لتسلا ومستشاره إيلون ماسك.
وقال ترامب أيضا إنه قد يسافر بعد غد الخميس إلى تركيا للمشاركة في محادثات محتملة قد تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجها لوجه.
لكنه أكد أنه لن يذهب إلى إسرائيل إلا في حال حدوث تطور ما في ظل رفض تل أبيب التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:27

مبادرة إنسانية من فيلادلفيا: التبرع بالدم تجسيد لقيم التكافل المجتمعي

10:22

عمّان الأهلية تفوز بالمركز الثالث بمسابقة قصتي مع الصين

10:20

أ.د. حمدان بمؤتمر التعليم العالي : عمان الأهلية قصة نجاح تعليمية وطنية بامتياز

10:07

نتنياهو يعترف بتدمير منازل غزة عمدًا لمنع عودة الفلسطينيين

09:56

عودة الهدوء إلى طرابلس بعد اشتباكات أودت بحياة عسكريين منهم ضابط كبير

09:49

الأردن يرفض إجراء الاحتلال بتسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي في المنطقة “ج”

09:36

البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد الأردن أظهر صمودا وقوة رغم توترات إقليمية

09:15

33 شركة أردنية غذائية تشارك بمعرض سعودي فود للتصنيع 2025

09:11

الاحتلال يغتال صحفي داخل مجمع ناصر الطبي ويواصل عدوانه على غزة

09:06

اليونيفيل تعثر على أكثر من 225 مخبأ للأسلحة جنوب لبنان

21:05

الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة البريد الأردني توقّعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع المنزلية والشركات الناشئة

20:15

الوحدات يلتقي الحسين في نهائي كأس الأردن اليوم

وفيات
وفيات الأحد 11-5-2025شكر على تعاز بوفاة المرحوم وليد محمود جاد الله الشرع الحتاملةوفيات الجمعة 9-5-2025وفيات الخميس 8-5-2025وفيات الاربعاء 7-5-2025