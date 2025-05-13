ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الأميركي ترامب

وطنا اليوم:وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى السعودية في مستهل جولته الخارجية الأولى منذ عودته إلى السلطة.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأميركي في مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض.

وحطت الطائرة الرئاسية “اير فورس وان” في الرياض حوالى الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت المحلي (6:50 ت غ)، بحسب البث المباشر، ورافقتها مقاتلات اف-15 سعودية قبيل هبوطها.

ووصف ترامب زيارته إلى الشرق الأوسط بـ”التاريخية”.

والأربعاء، سينضم ترامب إلى قادة دول مجلس التعاون لعقد القمة الخليجية – الأميركية الخامسة من نوعها في الرياض.

ويتوقع أن تبرم الدول الثلاث صفقات مع إدارة ترامب تشمل مجالات الدفاع والنقل الجوي والطاقة والذكاء الاصطناعي.

إلى ذلك، أعلن البيت الأبيض الاثنين أنه سيتعامل “بأقصى درجات الشفافية” مع الطائرة الرئاسية الجديدة التي تعتزم قطر تقديمها إلى ترامب، نافيا بأن تكون الدولة الخليجية تتوقّع في المقابل معاملة تفضيلية.

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت على الأهمية الكبيرة التي يوليها الرئيس ترامب لرحلته إلى السعودية وقطر والإمارات.

ومن المقرر أن يزور ترامب الرياض أولا، حيث ينعقد منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، ثم يتوجه إلى قطر غدا الأربعاء، ثم الإمارات بعد غد الخميس.

ويرافق ترامب وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ونخبة من قادة الأعمال الأميركيين الأقوياء، منهم الرئيس التنفيذي لتسلا ومستشاره إيلون ماسك.

وقال ترامب أيضا إنه قد يسافر بعد غد الخميس إلى تركيا للمشاركة في محادثات محتملة قد تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجها لوجه.

لكنه أكد أنه لن يذهب إلى إسرائيل إلا في حال حدوث تطور ما في ظل رفض تل أبيب التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.